Mann bedrängte Frau

Auf dem Parkplatz wurde eine Frau, die mit laufendem Motor in ihrem Auto saß, von einem unbekannten Mann bedrängt. Er schrie die Frau in aggressiver Weise an und beschwerte sich darüber, dass sie den Motor des Autos laufen ließ. Da die Frau jedoch nicht reagierte, steckte der Mann einen Ast in den Auspuff. Als die Frau dann ausstieg um den Mann davon abzuhalten, wurde dieser handgreiflich und drückte die Frau gewaltsam gegen ihr Auto. Dieser gelang es jedoch wieder in ihren Wagen zu steigen.

Als sie davon fahren wollte, blockierte der Mann mit einem weiteren Ast den Weg und filmte die in Panik geratene Frau bei ihrem Fluchtversuch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch andere Leute auf dem Parkplatz, die eventuell Angaben zu dem Geschehen machen können.

Der unbekannte Mann, der einen Hund dabei hatte, redete Luxemburgisch und Französisch. Er fuhr einen dunkelgrauen Kombi mit den Erkennungstafeln KQ…(L).

Die Polizei von Differdingen bittet diese Zeugen sich bei der Polizeidienststelle CI-Differdange unter der Telefonnummer 24453501 oder beim Notruf 113 zu melden.