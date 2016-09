Neues Mitglied im Vorstand

In seiner Sitzung vom 7. Juli 2016 hat der Verwaltungsrat von BGL BNP Paribas Thierry Schuman mit Wirkung zum 1. September 2016 in den Vorstand der Bank berufen, teilte die Luxemburger Bank in einer Pressemeldung mit.

Thierry Schuman wird im Vorstand für den Bereich Retail & Corporate Banking in Luxemburg zuständig sein. Er tritt an die Stelle von Kik Schneider, der zum 31. Dezember 2016 in den Ruhestand geht.

Nach einem Diplomabschluss in klinischer Psychologie kam Thierry Schuman 1984 zu BGL BNP Paribas. Seitdem war er in verschiedenen Funktionen im Private Banking, im Retail Banking sowie in der Personalabteilung tätig, unter anderem als Personalchef. Von 2005 bis 2014 war er Mitglied des Vorstands der Bank. Im Januar 2015 wechselte er in die Leitung des Personalbereichs von BNP Paribas in Paris und war dort für das Karrieremanagement der Mitglieder der verschiedenen Leitungsgremien der Gruppe verantwortlich.

Der Verwaltungsrat dankte Kik Schneider herzlich für sein Engagement während seiner 26jährigen beruflichen Laufbahn bei BGL BNP Paribas. Zwischen 1992 und 1998 war er Generalsekretär. Im Anschluss übernahm er unterschiedliche Funktionen, unter anderem war er Leiter Marketing und Vertriebskoordination sowie seit 2006 Head of Retail & Corporate Banking in Luxemburg. Dem Vorstand der Bank gehörte Kik Schneider seit 2010 an, und bis zum 31. Dezember 2016 wird er dort weiterhin als Berater des Vorsitzenden tätig sein.