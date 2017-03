Präsident Fox greift Trump via Twitter an

Auf Twitter teilte der ehemalige mexikanische Präsident Vicente Fox eine Karikatur, auf der Trump eingemauert zu sehen ist und schrieb dazu: «Das ist die Mauer, für die ich bezahlen würde, damit sie möglichst schnell fertig wird.» Fox appellierte am Dienstagabend während Trumps Rede zudem via Twitter an das amerikanische Volk, dem US-Präsidenten standzuhalten.

.@realDonaldTrump this is the wall I would pay to get it done as fast as possible. #FuckingWall #JointSession pic.twitter.com/rcnlaCyP9c — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1. März 2017

Während der Ansprache vor dem US-Kongress bekräftigte Trump sein Versprechen, eine «große, große Mauer» an der Grenze zu bauen und damit amerikanische Jobs zu schützen. Fox war Trump bereits in der Vergangenheit massiv auf Twitter angegangen und hatte sich deutlich gegen die Errichtung einer Mauer an der mexikanisch-amerikanischen Grenze auf Kosten Mexikos geäußert. Dazu benutzte er immer wieder das Hashtag #FuckingWall.