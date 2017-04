Luxemburg ist Wein-Land

Vor allem entlang der Mosel wird in Luxemburg auf einer Gesamtfläche von 1.295 Hektar (12,95 Quadratkilometer) Wein angebaut. Das entsprich rund 0,5 Prozent der Gesamtfläche des Landes. Damit baut das Großherzogtum gemessen an der Größe des Landes wesentlich mehr Wein an als Deutschland, das auf 0,28 Prozent der Fläche für den Weinbau kommt. Das geht aus den neuesten Zahlen des europäischen Statistikinstituts Eurostat hervor.

Demnach gibt es in Luxemburg insgesamt 326 Weingüter. Die durchschnittliche Größe der Güter beträgt im Großherzogtum 4,0 Hektar. Damit kommt das Land auf Platz zwei in der EU, was die Durchschnittsgröße anbetrifft. Nur Frankreich liegt mit 10,5 Hektar deutlich vor Luxemburg.

Während im EU-Durchschnitt 78 Prozent der Fläche für den Anbau von Qualitätswein genutzt werden, sind es in Luxemburg 100 Prozent.

Die größte Weinbaufläche ist allerdings in Spanien. Dort wird auf 941.154 Hektar Wein angebaut. Das entspricht rund 30 Prozent des gesamten Weinbaufläche der EU. Gemessen an der Gesamtfläche Spaniens werden 1,8 der Fläche für den Weinbau genutzt.

Mit 802.896 Hektar ist Frankreich das zweitgrößte Weinbauland Europas, gefolgt von Italien mit 610.291 Hektar. Anteilmäßig an der Fläche produziert Portugal mit den meisten Wein. Auf insgesamt 198.586 Hektar wird dort Wein angebaut, was rund 2,15 Prozent der Gesamtfläche Portugals entspricht, während Spanien nur auf 1,8 und Frankreich auf 1,2 Prozent kommen.

Auch bei den Qualitätsweinen spielt Portugal mit in der ersten Liga. 87,8 Prozent der Anbauflächen sind dort für Qualitätswein bestimmt, während es in Frankreich 84,4, in Italien nur 52,1 Prozent sind.

Die wichtigsten Weinbaugebiete in Europa sind in Spanien Castilla-La Mancha, wo fast die Hälfte des spanischen Weins produziert wird. In Frankreich ist es der Languedoc-Roussillon mit 29,7 Prozent. In Italien ist es neben der Toskana vor allem Sizilien, in Deutschland Rheinhessen-Pfalz und in Griechenland die Peloponnes.

Spanien, Frankreich und Italien zusammen produzieren rund drei Viertel des gesamten Weines in der EU. Aber auch Großbritannien hat einen, wenn auch sehr geringen, Anteil an der europäischen Weinproduktion.

Auf einer Fläche von 1.687 Hektar wird auf der Insel Wein angebaut. Das entspricht 0,007 Prozent der Gesamtfläche des Vereinigten Königreichs. Damit ist die Weinbaufläche in Großbritannien nur geringfügig größer als in Luxemburg.