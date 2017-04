ACL und Co. wollen Offenlegung des Maut-Deals

Das geht aus einer Pressemitteilung des ACL hervor, welcher der gemeinsame Brief des ACL, des niederländischen (ANWB), des dänischen (FDM), des österreichischen (ÖAMTC) sowie des französischen Automobilclubs (ACA) beigefügt ist. Die Interessenvertreter der automobilen EU-Bürger verweisen zunächst auf eine Resolution des EU-Parlaments von Mitte März, die ebenfalls weitere Aufklärung forderte und eine satte Mehrheit von 510 Abgeordneten auf sich vereinen konnte.

In einem ersten Punkt fordern die Automobilclubs zunächst, dass die EU-Kommission alle Fragen dieser Resolution beantworten solle und erklären, inwieweit sie dieser Resolution Rechnung tragen wolle vor der finalen Entscheidung über eine mögliche EU-weite Maut. Der Brief ist adressiert an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, die laut eigener Aussage Ende Mai Gesetzesvorschläge in diese Richtung vorlegen will (► Link ). Möglicherweise wird ein solches europaweites Mautsystem für Pkw und Nutzfahrzeuge sich am CO2-Ausstoß orientieren (► Link ).

Die dritte Forderung verlangt dann "volle Transparenz über den Inhalt des informellen Deals vom 1. Dezember 2016 mit der deutschen Regierung durch eine Veröffentlichung des Textes dieses Deals." Punkt vier: Die Automobilclubs wollen eine "klare Erklärung" der Rechtfertigung der EU-Kommission für die Tatsache, dass nur ausländische Nutzer die Autobahn-Maut zahlen sollen. Der letzte Punkt schließlich: Falls die EU-Kommission das derzeit suspendierte Verfahren gegen Deutschland wegen Diskriminierung durch die Maut ganz fallen lasse, solle das Verfahren quasi auf Mitgliedstaaten "übertragen" werden können, damit diese dann möglicherweise den Verstoß gegen das Prinzip der Nicht-Diskriminierung weiter juristisch prüfen lassen können.

Der Brief schließt mit dem Hinweis, dass eine deutsche Maut ob der Größe des Landes und der Lage mitten in Europa erhebliche Auswirkungen auf grenzüberschreitenden Verkehr in der ganzen EU haben könnte, sowie dem weiteren Hinweis, "dass möglicherweise andere Mitgliedstaaten dem deutschen Beispiel folgen könnten und spezifische Abgaben für die Inanspruchnahme von Service-Leistungen (Verkehr, Bildung, Gesundheit) durch Ausländer erheben könnten."

Der ACL hat ebenfalls schriftlich den zuständigen Luxemburger Minister, François Bausch, über das Forderungsschreiben in Kenntnis gesetzt. Angesichts dessen bereits mehrfach geäußerten Kritiken hofft der ACL bei der Luxemburger Regierung auf Verständnis und fordert diese auf, weiter "alle möglichen Wege zu prüfen, gegen diese Maut vorzugehen." Luxemburg erwägt bekanntlich durchaus die Möglichkeit einer Klage, die bei einem Verkehrsministertreffen am 7. Juni erörtert werden soll (► Link ).

Für den ACL steht jedenfalls fest, dass die deutsche Maut nicht nur eine diskriminatorische Maßnahme sei, sondern auch keine Antwort auf die Frage nach der zukünftigen Finanzierung der Verkehrswege liefere.