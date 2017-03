Personelle Neuordnung

Anke Schäferkordt, derzeit Co-CEO der RTL-Gruppe, wird sich auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat und aus dem Vorstand der RTL Group zurückziehen, um sich künftig ganz auf die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland und auf ihr Vorstandsmandat bei Bertelsmann zu konzentrieren. Die Veränderung wird mit der nächsten Hauptversammlung der RTL Group am 19. April 2017 wirksam, so eine Pressemitteilung des Unternehmens.

Bert Habets, derzeit CEO von RTL Nederland, wird als neuer Co-CEO Mitglied des Vorstands der RTL-Gruppe an der Seite von Co-CEO Guillaume de Posch und CFO Elmar Heggen. Darüber hinaus soll Bert Habets am 19. April 2017 als Executive Director Mitglied des Verwaltungsrates (Board of Directors) der RTL-Gruppe werden.

Anke Schäferkordt erklärt: „Ich möchte dem gesamten Management-Team der RTL Group – und dabei insbesondere meinen Vorstandskollegen Guillaume de Posch und Elmar Heggen – für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren danken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich auf den weiteren Ausbau unserer TV- und Digitalgeschäfte in Deutschland sowie auf die strategische Weiterentwicklung von Bertelsmann zu konzentrieren."