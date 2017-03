Juncker's historischer Füller kleckert

Es handle sich um jenen Füller, den die Delegation seines Heimatlandes Luxemburg zur Unterzeichnung der Verträge genutzt habe, twitterte Juncker. Luxemburg, Deutschland und die anderen vier Gründerstaaten schufen damals die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

Signed the #RomeDeclaration with the original pen used by the Luxembourg delegate to sign #RomeTreaties. #EU60 pic.twitter.com/PS4OQ4MiMJ