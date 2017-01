Mit Messer Bäckerei überfallen

Am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr wurde eine Bäckerei in Ettelbrück in der avenue Lucien Salentiny überfallen. Dabei zückte er ein Messer.

Er erbeutete lediglich den Kassenfond und verlor bereits die Hälfte bei seiner Flucht, heißt es von der Polizei. Der Täter flüchtete in Richtung des Kankenhauses St Louis.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann mit folgender Beschreibung: dünn und klein, dunkel gekleidet, spricht französisch.

Zeugen sollen sich unter der Notrufnummer 113 bei der Polizei melden.