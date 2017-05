Mauer begräbt indische Hochzeitsgesellschaft

Nach Angaben der Polizei hatten die Menschen am Mittwochabend wegen eines Sturms Zuflucht in einem Unterstand gesucht, der an die Mauer grenzte. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, 15 von ihnen schwer.

"Die Mauer und ein daran befestigter Blechverschlag stürzten ein", sagte der Polizist Anil Tank. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Bharatpur im nordwestindischen Bundesstaat Rajasthan.

Die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete, entlang der Mauer seien Tische mit Essen für die Hochzeitsgäste aufgebaut gewesen.