Mann flüchtet vor zwei Messer-Angreifern

Glück im Unglück hatte ein Mann kurz vor Mitternacht in Rodange am Bahnhof. An einer Bushaltestelle wurde er plötzlich von zwei Männern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Als er flüchtete, rannten die beiden Unbekannten ihrem Opfer hinterher. Zwei Augenzeigen beobachteten das Szenario. Sie liefen dem Mann entgegen. Die beiden Täter waren verschwunden.

Von den beiden Angreifern fehlt bislang jede Spur. Einer der Männer trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Fischerhut. Der andere Täter hatten einen Trainingsanzug an.