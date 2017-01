Drogen, Alkohol und zu schnell

Zwischen Lultzhausen und Neunhausen parkte ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen auf dem Dach. Er kam mit Verletzungen ins nächste Krankenhaus. Seinen Führerschein ist er los.

Auf der A4 raste ein Autofahrer viel zu schnell in Richtung Kreisverkehr Raemerich. Die Polizei stoppte den Wagen. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten starker Marihuana-Geruch auf. Rund 150 Gramm der Droge wurden beschlagnahmt.

Wie sich herausstellte, stand der Halter des Wagens unter Drogeneinfluss. Er und zwei Insassen wurden zu einer weiteren Personenkontrolle mit auf die Wache genommen. Dort wurden beim Beifahrer weitere Drogen gefunden.

In Luxemburg-Stadt wurde in der avenue de la Gare ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen. Er war zunächst vor der Polizei geflüchtet. Dabei warf er mehrere Kugeln Kokain weg. Er sitzt inzwischen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.