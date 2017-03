Frühlingswetter verwöhnt Luxemburg

Die Sonne gewinnt langsam wieder an Kraft. Das konnte man am Wochenende in Luxemburg am eigenen Leib spüren und genießen. Ein Azorenhoch sorgt für den Sonnenschein über Luxemburg.

Laut Meteolux wird der Wochenauftakt noch besser. Das sonnige Wetter wird sich über die ganze Woche halten. Es wird um die 16 Grad warm werden. In der Nacht bleibt es aber zum Teil noch frostig.

Die Gärten in Luxemburg sind noch kahl, doch die Natur schickt bereits die ersten Vorboten. Am Wochenende konnte man vielerorts Winterlinge, Narzissen Christrosen und natürlich Schneeglöckchen in den Parks und Wiesen genießen. Tageblatt-Leser Carlo Wies hat uns vom Kirchberg diese Blumenpracht vom boulevard John F. Kennedy geschickt.

Ungemütlicher könnte es ab Freitag werden. Dichte Wolken ziehen auf, für das kommende Wochenende wird es wieder wechselhafter. Am Montag in einer Woche (20. März) ist kalendarischer Frühlingsanfang. Meteorologen rechnen dann mit Regen.