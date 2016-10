Momentaufnahmen einer Mammutbaustelle

Die eigentlichen Arbeiten am Royal Hamilius haben bereits im Juni dieses Jahres begonnen. 35 Meter tief wurde gegraben und mehr als 250.000 Tonnen Gestein wurden ausgebuddelt.

Das Hauptgebäude des neuen Royal Hamilius wird der sogenannte „Department Store“ sein. In anderen Worten ein Kaufhaus, wo man vor allem Textilwaren finden kann. Der „Department Store“ wird in dem Gebäude an der Ecke Grand-rue/boulevard Royal entstehen. Zurzeit steht bereits fest, dass der „Department Store“ eine Galeria Inno wird. Ein neues Konzept wird ebenfalls der sogenannte „Big Store“. Dieser befindet sich im selben Gebäude. Hier soll die erste Fnac Luxemburgs untergebracht werden.

Am Wochenende haben die Abrissarbeiten am ehemaligen Gebäude der BGL BNP Paribas am Boulevard Royal begonnen. Unser Fotograf, Alain Rischard hat Eindrücke vor Ort gesammelt.