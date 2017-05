Blechschäden und Gras

Während des Feierabendverkehrs kam es am Mittwoch auf der N34 in Richtung Luxemburg zu einem Auffahrunfall. Ein Mofafahrer war auf ein Auto aufgefahren. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein besitzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Zweirad beschlagnahmt und eine Strafanzeige erstellt.

In der Escher rue du Luxembourg beschädigte eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein anders Auto auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Sie kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden, sondern flüchtete. Eine Polizeistreife konnte die Frau kurze Zeit später in der avenue de la Paix antreffen. Die Frau stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Sie musste den Führerschein abgeben und eine Strafanzeige wurde erstellt. Bei einer genaueren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass Frau in der Vergangenheit bereits den Führerschein wegen des gleichen Deliktes verloren hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto der Frau beschlagnahmt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Tunnel Frisingen wurde ein Fahrzeug mit 120 km/h anstatt der erlaubten 90 km/h gemessen. Wie sich herausstellte, hatte die Fahrerin Cannabis konsumiert. Der angeordnete Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden 0,5 Gramm Haschisch, ein Grinder sowie eine Dose Pfefferspray gefunden. Protokoll wurde erstellt.