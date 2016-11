Sich aktiv am Haushalt beteiligen

Das sogenannte „Budget participatif“ ging am 11. November online. So können sich die Bürger auf der Internetseite budget.vdl.lu aktiv am Haushalt für das Jahr 2017 beteiligen.

Auf vereinfachte Art und Weise werden die größten Ausgaben und Einnahmen aufgelistet. Die Bürger können nachfragen, um was genau es sich handelt und ihre Vorschläge mit einbringen. Bis zum 4. Dezember läuft die Bürgerbeteiligung am Budget für das anstehende Jahr.