Die Post stärkt ihr IT-Standbein. Das teilte das Unternehmen am Freitagmorgen mit. Gelingen soll dies mit einer Mehrheitsbeteiligung an Elgon S.A. Elgon S.A. wurde 2008 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung von IT-Services der Spitzentechnologie für Unternehmen im Bereich Consulting, IT Auditing, Cloud Computing und IT-Schulungen spezialisiert.

Die Firma beschäftigt laut Post heute mehr als 50 Mitarbeiter. Elgon bietet insbesondere Cloud-Lösungen an, ist aber auch im Bereich Sicherheit, Geräte-Management und Unified Communications tätig. Der Hauptvorteil von Elgon S.A. liegt in seiner starken Geschäftsbeziehung mit Microsoft und seiner Philosophie, qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern, erklärt die Post. Elgon S.A. wurde 2012, 2013, 2014 und 2016 mit der Auszeichnung „Microsoft Partner of the Year Luxembourg“ belohnt. Ein solches Ergebnis sei noch nie in einem anderen Land der Welt erzielt worden.

Die Post kündigte aber noch eine weitere Mehrheitsbeteiligung an, dies an Ainos. Ainos wurde im Januar 2016 gegründet und beschäftigt heute ca. fünfzehn Mitarbeiter. Auch Ainos ist im IT-Bereich tätig.

Mit dieser Beteiligung macht POST Luxembourg laut eigenen Aussagen einen weiteren Schritt zur Diversifizierung ihres Angebots auf dem luxemburgischen Markt: sie könne dadurch die Palette ihrer Cloud- und ICT-Lösungen (ICT: Informations- und Kommunikationslösungen) und ihr Know-how weiter ausbauen. Durch diese Beteiligung kann POST Luxembourg ihren Kunden nun auch „IT-Schulungen“ anbieten.

Claude Strasser, Generaldirektor von POST Luxembourg, erklärt hierzu: „Diese Beteiligung erfolgt im Zuge unserer Strategie zur Positionierung der POST Gruppe als zentraler Akteur im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das strategische Ziel besteht darin, unsere Rolle als Systemintegrator und Lösungsanbieter zu konsolidieren, um unserer Kundschaft aus kleinen und mittleren Unternehmen sowie unseren Großkunden ein komplettes Angebot zu bieten.“

Dominique Peiffer, General Manager von Elgon, freut sich "sehr über die Beteiligung von POST Luxembourg an Elgon und Ainos. Mit dem Kundenstamm der POST Luxembourg Gruppe können wir unsere Entwicklung beschleunigen und dabei unseren Kunden ein erweitertes Portfolio anbieten."

Die aktuelle Geschäftsführung von Elgon und Ainos bleibt bestehen, um diese beiden Gesellschaften bei ihrer Weiterentwicklung zu begleiten. Elgon und Ainos, die ihren Sitz in Windhof haben, gehören in Zukunft als Tochtergesellschaft zur POST Luxembourg Gruppe.