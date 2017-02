Gewaltiger Lava-Strom ergießt sich ins Meer

Die Lava strömt aus einer Klippe in den Pazifischen Ozean, wie auf Bildern der Vulkanforschungsstelle der US Geological Survey zu sehen ist. Wenn die glühende Lava auf das Wasser trifft, entstehen riesige Dampfwolken.

Sorgen bereitet den Wissenschaftlers allerdings ein Spalt, der sich über dem Lava-Tunnel befindet. Der Spalt habe sich in den vergangenen Tagen vergrößert, sagte ein Geologe am Mittwoch (Ortszeit). Es bestehe die Gefahr, dass die Klippe jederzeit einstürzen könne.

Auf der Inselgruppe Hawaii gibt es eine Reihe Vulkane. Der Kilauea auf Big Island, der "großen Insel" Hawaiis, ist einer der aktivsten Vulkane der Welt.

This dramatic footage shows lava pouring out of the Kilauea volcano through a crack in a sea cliff and into the Pacific Ocean in Hawaii pic.twitter.com/nouwtIwTYs