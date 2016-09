Drei Tote bei Zugunglück in New York

Bei einem Zugunglück nahe der Millionenmetropole New York sind einem Bericht des US-Fernsehsenders NBC zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 weitere verletzt worden. Das habe die lokale Rettungsbehörde bestätigt, berichtete der Sender am Donnerstag.

Der mit Berufspendlern vollbesetzte Zug war entgleist und in den Bahnhof von Hoboken gerast. Die Behörden bestätigten zunächst nicht, dass es Tote gab. Eine Sprecherin der Verkehrsbehörde von New Jersey sagte jedoch, es habe mehr als hundert Verletzte gegeben. Viele Menschen seien schwer verletzt.

Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten den Bahnhof in schwer beschädigtem Zustand. Ein Teil des Daches war offensichtlich eingestürzt. Hoboken liegt direkt gegenüber des New Yorker Stadtteils Manhattan, auf der anderen Seite des Hudson-Flusses.