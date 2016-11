ALIA will nachforschen

Die RTL/Lunghi-Affäre interessiert nun die nächste Instanz. Die ALIA, die eigentlich dazu da ist, um audiovisuelle Programme zu kontrollieren, hat sich eingeschaltet. Dies bestätigte Thierry Hoscheit, Präsident der ALIA, dem Tageblatt gegenüber. "Wir kontrollieren, ob hier irgendentwas schief gelaufen ist, das in unseren Kompetenzbereich fällt", erklärt er.

Unter diese Bereiche fallen der Schutz der Minderjährigen und der Menschenrechte. Sie passen auch auf, dass in Fernsehen und Radio keine pornografischen Inhalte verbreitet werden.

Ungewöhnlich ist, dass die ALIA diesesmal auf eigene Initiative handelt. Normalerweise reagiert sie auf eine eingereichte Beschwerde. Wie lange die Untersuchung nun dauern wird, ist unklar. "Das hängt davon ab, wie schwer es sein wird, alle Informationen zu sammeln", so Hoscheit.

Die Affäre startete nachdem ein Beitrag von RTL ausgestrahlt wurde, in dem Mudam-Direktor Enrico Lunghi scheinbar eine Journalistin bedrohte. Nach langem hin und her wird nun in Frage gestellt, ob RTL die Affäre nicht aufgebauscht hat. Auch intern regte sich Widerstand gegen die Direktion. Lunghi ist mittlerweile zurückgetreten.