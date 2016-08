Die Zahl der Todesopfer steigt weiter

Nach dem schweren Erdbeben in Italien ist die Zahl der Todesopfer auf 290 gestiegen. Das meldete der italienische Zivilschutz am Samstag unter Berufung auf die Präfektur in Rieti.

Demnach starben 230 Menschen in Amatrice, 11 in Accumoli und 49 in Arquato.

Bei dem verheerenden Erdbeben in L'Aquila 2009 waren 309 Menschen getötet worden. Behördensprecher befürchten, dass auch das jetzige Beben ähnliche Ausmaße erreichen könnte. Notizblock