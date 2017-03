Himmlische Ehren für Robert Schuman

In einem Brief an Papst Franziskus bitten polnischen Bischöfe darum die „Diener Gottes“ Robert Schuman und Alcide De Gasperi als „Väter der Europäischen Gemeinschaft“ selig zu sprechen. Das Berichtet die auf den Vatikan spezialisierte Nachrichtenagentur Zenit auf ihrer Internetseite. Das Schreiben sei am Mittwoch in der Apostolischen Nuntiatur (Vertretung des Vatikan) in Warschau überreicht worden.

Die polnischen Bischöfe hatten in Warschau am Montag und Dienstag ihre 375. Vollversammlung abgehalten. Die Bischöfe hatten dabei die Katholiken ermutigt, "für Europa" zu beten, schreibt Zenit. "Das Treffen fand in Anwesenheit des französischen Postulators des Seligsprechungsverfahrens und Präsidenten des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften, Pater Bernard Ardura, statt", so Zenit weiter.

Die Forderung nach der Seligsprechung der "Väter Europas" kommt zu einem besonderen Zeitpunkt. Am 25. März feiert Europa das 60. Jubiläum der Verträge von Rom mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und Europäische Atomgemeinschaft gegründet und damit der Grundstein für die Europäische Union gelegt wurde. Gleichzeitig finden in diesem Jahr in vielen Ländern Europas Wahlen statt deren Ausgang entscheident für die Zukunft der Union ist.

Auch dass die Iniziative aus Polen kommt ist nicht uninteressant. Das Land wurde zuletzt wegen seiner Politik stark kritisiert. Der Luxemburgische Außenminister Jean asselborn etwa hatte vor kurzem gesagt, Polen "verrennt sich bei der Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit immer mehr". Und weiter: "Das heutige Polen unter Jaroslaw Kaczynski könnte nicht mehr EU-Mitglied werden". Die Aussagen hatten zu heftigen Reaktionen seitens Polens geführt.

Alcide De Gasperi war ein erst österreichisch-ungarischer und später italienischer Politiker. Ab 1944 war er Außenminister der postfaschistischen Italien und später Ministerpräsident. In einer durch ihn angeregten Volksabstimmung entschieden sich die Italiener für die Staatsform der Republik.

Der in Luxemburg geborene Robert Schuman war französischer Ministerpräsident und bereitete als Außenminister des Landes den Weg zur Schaffung der Montanunion vor. Später war Schuman Präsident des Europäischen Parlaments. Er gilt als einer der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaften.

„Wir hoffen, dass die Diener Gottes, Alcide De Gasperi und Robert Schuman bald die Gnade der Seligsprechung erfahren werden“, zitiert Zenit aus dem Schreiben an den Papst.

Die Seligsprechung ist ein Verfahren der römisch-katholischen Kirche bei dem der Papst nach einer Prüfung erklärt, dass eine verstorbene Person als Seliger bezeichnet werden und als solcher öffentlich verehrt werden darf. Im Gegensatz zu Heiligen, dürfen Selige nur in Ortskirchen verehrt werden.

Bei dem Verfahren wird die Biographie der Person komplett untersucht - insbesondere ihre "Tugendhaftigkeit". Damit gemeint ist eine "vorbildliche christliche Lebensführung". Der Papst kann ihr dann einen "heroischen Tugendgrad" attestieren. Schaft die Person diese Hürde nicht, wird das Verfahren beendet. Danach muss as Martyrium dieser Person oder mindestens ein vollbrachtes Wunder nachgewiesen werden.