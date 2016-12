Zwei Unfälle und eine Heizanlage in Brand

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einigen Einsätzen.

In Frisingen kam es am Montagabend zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Vor Ort war der Rettungsdienst aus Bettemburg und die Feuerwehr aus Frisingen.

Kurze Zeit später gegen 21.30 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug auf der Strecke zwischen Stuppicht und Weyer. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt.

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr rückte die Feuerwehr aus Hobscheid zu einem Einsatz in Eischend an. In der der "Cité Bettenwiss" hatte eine Heizanlage Feuer gefangen.