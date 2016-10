Das eigene Büro für einen Tag

Der internationale Bürodienstleister Regus und lux-Airport haben am Freitag eine Vereinbarung über ein neues Express Centre unterschrieben. Das Konzept ist simpel. Der Anbieter mietet, wie im Fall Findel, Räumlichkeiten an, stellt modulare Büroräume auf und vermietet die voll ausgestatteten Zimmer, Tagungsräume oder Business Lounge mit kurz laufenden Mietverträgen weiter.

Die neuen flexibel gestalteten Räume werde im ersten Stock des Terminals eingerichtet. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung dieses Areals werden in den nächsten Wochen beginnen. Die Eröffnung ist für Anfang 2017 geplant, heißt es von lux-Airport.

Was in anderen Länder längst zum Standard gehört, steckt in Luxemburg noch in den Kinderschuhen. Diese Business-Center sind preiswerter als klassische Büroräume.

Die Regus-Gruppe verfügt bereits über mehrere Standorte in Luxemburg. Im Februar hatte das Unternehmen Schloss Schengen gekauft. Der Anbieter will dort ein internationales Tagungs- und Trainings-Center einrichten.