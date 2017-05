Wachstum am Finanzplatz

Das Volumen der Prämien, die die in Luxemburg beheimateten Versicherungsgesellschaften eingesammelt haben ist im ersten Quartal 2017 um 5,67 gestiegen. Das teilte die Aufsichtsbehörde des Sektors, das "Commissariat aux assurances", in einer Pressemeldung mit.

Dieser Zuwachs komme sowohl aus dem Bereich Lebens- als auch aus dem Bereich Sachversicherungen. Verglichen zum Vorjahresquartal sind die Prämien in dem ersten Bereich um 5,14 Prozent gestiegen - und um 9,12 Prozent im Bereich Sachversicherungen.

Das starke Wachstum im Bereich Sachversicherungen teilt sich auf in ein Zuwachs von 3,28 Prozent auf dem Luxemburger Markt - und einem Wachstum der Prämieneinnahmen aus dem Ausland um 14,35 Prozent.

Doch es sind nicht nur die Prämien der Luxemburger Versicherungsgesellschaften die wachsen. Auch die Zahl der in Luxemburg beheimateten Banken ist wieder am steigen. So gab es zum Ende des Monats März insgesamt 143 Banken in Luxemburg. Im November 2016 zählte Luxemburg 140 Banken. Das teilt die Zentralbank in einer Pressemeldung mit.

Gleichzeitig hat auch die Bilanzsumme der in Luxemburg beheimateten Banken weiter zugelegt. Sie lag zum Ende März 2017 bei 781,9 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 1,4 Prozent innerhalb eines Monats. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum beträgt das Wachstum 1,8 Prozent.