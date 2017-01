Das Riesenloch

Dort wo einst riesige Gebäude zu sehen waren ist nun ein großes Loch. Die eigentlichen Arbeiten am Royal Hamilius haben bereits im Juni 2016 begonnen.

35 Meter tief wurde gegraben und mehr als 250.000 Tonnen Gestein wurden verschoben. Die Bauarbeiten haben im nördlichen Teil begonnen. Stück für Stück wird jetzt in Richtung Süden gebaut. "Wir liegen genau im Zeitplan und die Arbeiten schreiten optimal voran“, betonte Raphael van der Vleugel, der Bauträgerfirma Codic.

Das Hauptgebäude des neuen Royal Hamilius wird der sogenannte „Department Store“ sein. In anderen Worten ein Kaufhaus, wo man vor allem Textilwaren finden kann. Der „Department Store“ wird in dem Gebäude an der Ecke Grand-rue/boulevard Royal entstehen.

Ein neues Konzept wird ebenfalls der sogenannte „Big Store“ bereithalten. Dieser befindet sich im selben Gebäude. Hier soll der erste-Laden Luxemburgs untergebracht werden. Vorgesehen sind bis 2018 insgesamt 2.300 Quadratmeter Verkaufsfläche.

In 33 Metern Höhe, also im letzten Stockwerk des Gebäudes, sollen ein Restaurant und eine Bar untergebracht werden. Von hier aus können die Besucher eine atemberaubende Sicht über die Stadt Luxemburg genießen. Es wird damit gerechnet, dass der „Department Store“ Mitte 2018 seine Türen öffnen wird. Auch das Parkhaus Aldringen wird voraussichtlich Mitte 2018 mit 632 Parkplätzen wieder zugänglich sein.

Vor dem „Hôtel des Postes“ soll das Kernstück entstehen. Der Platz soll zu einer regelrechten Begegnungszone werden. Im Juni 2015 wurde bekannt, dass die Galeria Inno im Royal Hamilius ihre Türen im Frühjahr 2018 öffnen wird. Zu welchem Zeitpunkt der Supermarkt Delhaize seine ersten Kunden bedienen kann, steht aber noch nicht fest. Jedenfalls setzen die Verantwortlichen hierbei auf ein neues Konzept. „100 Prozent urban“ lautet das Motto der Supermarktkette hier.

Eine Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern wird den Kunden von Delhaize künftig zur Verfügung stehen. Die Verantwortlichen kündigten an, dass man in diesem Geschäft 25 neue Arbeitsplätze schaffen will. Die Galeria Inno will rund 120 Personen einstellen. Für den Department Store sind insgesamt 9.000 Quadratmeter vorgesehen. Auf sechs Stockwerken wird man fast alles finden. Das Konzept ist einfach: Der Kunde kann die Preise der unterschiedlichen Marken vergleichen, ohne das Geschäft zu verlassen. Der Ursprung der Galeria Inno geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Zum heutigen Zeitpunkt können die Verantwortlichen aber noch nicht viel über die einzelnen Markennamen verraten, weil das Geschäft erst in zwei Jahren eröffnet wird. Ein Konzept stehe aber bereits.

Die Verantwortlichen der Bauträgerfirma Codic unterstrichen bereits mehrmals, dass sich die Kunden anhand von drei gläsernen Panorama-Aufzügen auf das Dach des Royal Hamilius begeben können, wo sie in eine Bar und ein Restaurant gelangen. Eine Studie ergab, dass rund 1,1 Millionen Kunden jährlich die Shops des neuen Royal Hamilius besuchen könnten.