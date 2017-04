105 Schüler aus Luxemburg stechen in See

In der ersten Woche der Osterferien vom 16.-22. April nehmen die 105 Sekundarschüler an der Sailings Schools Segelregatta in der Bucht von Quiberon teil. Am vergangenen Montag trafen sich die Schüler zusammen mit den Skippern, Co-Skippern und ihren Lehrern zu einem letzten Vorbereitungstreffen im Lycée Josy Barthel in Mamer.

Nachdem die letzten technische Details und der Ablauf besprochen wurden, stieg die Spannung im Saal an. Grund dafür war die Verlosung der 24 Segelboote und die Verteilung der Segeljacken mit den Let’z make it happen Logo. Das Lyzeum Ermesinde ist eine der teilnehmenden Sekundarschulen dieser Segelregatta. Voriges Jahr nahm das Lyzeum mit zwei Segelbooten teil. Dank des steigenden Interesses nehmen dieses Jahr 19 Schüler auf vier Segelbooten an der Regatta teil.

Sicherlich werden die Schüler und auch ihre Lehrer viel Freude bei der Regatta haben. Genauso gross ist auch der Lernfaktor, so Xavier Thein, Lehrer aus dem Lycée Ermesinde. Das beginnt bereits bei der Organisation. Jeder Teilnehmer erfüllte bereits im Vorfeld eine bestimmte Aufgabe, sei es die Öffentlichkeitsarbeit, sei es das Marketing oder das Ausarbeiten eines Logos, so Xavier Thein. Die Kosten für die Reise und die Segelregatta tragen die Schüler nicht alleine. Das Tageblatt erklärte sich als Sponsor für das Ermesinde Lyzeum bereit.

Die Vorfreude bei den Teilnehmern ist riesig. Was genau die Schüler die zum ersten Mal teilnehmen erwartet, wissen sie nicht so genau. Eric De Oliveira, beteiligt sich zum zweiten Mal. Mit Begeisterung erzählte er über seine Erfahrungen und den Alltag an Bord. Zuerst muss man sich mal an die Bewegungen des Wassers gewöhnen, Stichwort Seekrankheit.

Nach ein paar Stunden oder spätestens einem Tag ist die Seekrankheit meistens überwunden. Beim Segeln selbst teilen sich die Schüler abwechselnd die Aufgaben wie Segel stellen, Segel spannen, Navigation unter Aufsicht oder das Anlegen im Hafen. Während der Regatta verbringen die jungen Segler ihre Zeit an Bord. Dort heißt es dann auch putzen, räumen und kochen, auch diese Aufgaben werden gerecht unterhalb den Schülern geteilt. Während der Segelregatta lernen die Teilnehmer eine Menge Wissen rund ums Segeln, Karten lesen und navigieren.

Neben technischem Wissen ist es vor allem die Gemeinsamkeit im Team die die jungen Segler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern, so Xavier Thein. Nebst gemeinsamen Aufgaben an Bord übernehmen auch während der Regatta die Schüler Einzelaufgaben, wie beispielsweise das Führen eines Log-Buchs, tägliche Berichterstattungen über soziale Medien, oder die fotografische Dokumentation der Regatta. Nicht zu vergessen ist natürlich der Wettkampf.

Nach einer Phase der Eingewöhnung sind die Schüler in Sachen Schnelligkeit und Präzision in den Segelmanöver gefragt, denn gewinnen kann nur derjenige der als erster das Ziel erreicht. Nebst den Trophäen für die drei Erstplatzierten, vergibt das „Comité des Courses“ wie vergangenes Jahr ein Medienpreis, dieses Jahr für das beste Foto der Segelregatta.