Im Zaun zum Stehen gekommen

Bei dem Unfall in der Nähe des Kreisverkehrs in Itzig, Richtung Contern, stießen zwei Autos zusammen. Ein Auto kam auf der Straße zum stehen, wie der Service Incendie-Sauvetage auf Hesperingen meldet. Das andere Auto wurde in eine Wiese geschleudert und riss einen Zaun mit.

Keiner der Insassen wurde verwundet. Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste waren zur Stelle. Die Polizei nahm den Unfall auf.