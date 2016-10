Sozialplan bei Twinerg

Die Direktion und die Personaldelegation von Twinerg sowie der OGBL haben einen Sozialplan beim -Gas- und Dampfkraftwerk unterschrieben. Vor einem Monat teilte der OGBL noch mit, dass die Twinerg-Verantwortlichen einen Sozialplan ablehnen würden. Sie würden auf Zeit spielen und hoffen, dass die Beschäftigten von sich aus kündigten. Die Mitarbeiter würden gezwungen, zwischen einem Sozialplan und einem schlechter bezahlten Job zu wählen.

Bereits im Juli wurde die definitive Schließung von Twinerg beschlossen. Der "Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg" hat Entschädigungen und die Möglichkeit einer verlängerten Kündigungsfrist ausgehandelt. Fünf Angestellte haben ein Jobangebot von Unternehmen der Aktionäre von Twinerg (Engie, Enovos und ArcelorMittal) erhalten.

Die Anlage von Twinerg diente als Energie-Backup für den belgischen Strommarkt. Bis zuletzt versuchte man einen Käufer für das Werk zu finden - ohne Erfolg. Unter anderem wegen des Preisverfalls an den Strombörsen in den vergangenen Jahren hatte Twinerg immer weniger Strom produziert. Die Anlange wurde auf dauer unrentabel.

Monatelange Produktionsstopps mussten eingelegt werden. Wurde die Anlage wieder hochgefahren (Kaltstart), kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verschmutzungen durch Rußablagerungen in den Turbinen. Die sorgte in Esch/Alzette für viel Aufregung. Damals schaltete sich auch die Politik in die Umweltverschmutzung ein.