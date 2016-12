Ein Unglück nach dem anderen

Für einen LKW-Fahrer aus Luxemburg war am Donnerstag wahrscheinlich der schlimmste Tag seit langem. Er hatte einen Bagger aufgeladen und war auf der CR34 zwischen Mertert und Manternach unterwegs, als er sich verfuhr. Ein Fahrer schien ihm helfen zu wollen, als er sich in der Nähe einer Brücke befand und winkte ihn durch. Der LKW-Fahrer fuhr los. Die Schilder, die vor der tiefen Brücke warnten, hatte er wegen der ganzen Aufregung ganz vergessen.

Es geschah das Unvermeidliche: Der Bagger war zu hoch. Der Fahrer steckte mit seiner Fracht unter der Brücke fest. Der Autofahrer, der ihm soeben noch mit seinen Winkzeichen geholfen hatte, fuhr davon und ließ ihn alleine im Schlamassel. Während der LKW-Fahrer versuchte sich aus der misslichen Lage zu befreien, verschlimmerte er alles noch. Der LKW wurde beschädigt. Der Bagger, den er tansportierte auch.

Die Firma musste einen LKW-Fahrer vorbeischicken, um zu helfen. Nach längerem Hin und Her gelang es diesem, die Lage zu verschärfen. Der LKW war befreit. Dabei blieb es aber nicht. Als die Polizei vor Ort alles untersuchte, fiel ein Leck in einem Ölschlauch auf. Die Flüssigkeit war bereits in den Bach gelaufen. Also musste auch noch die Feuerwehr herbei eilen. Sie reinigten die Straße und versuchten den Fluss, so gut es geht, auch wieder zu säubern.

Doch der Schaden war angerichtet. Auf den Fahrer des LKW wartet nun eine doppelte Strafe. Einerseits muss er für die Schäden an der Brücke aufkommen. Ihm winkt laut Polizei allerdings ebenfalls eine Strafe wegen Umweltverschmutzung.