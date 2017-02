A1, "Irgäertchen", Bettel

Kurz vor 20.00 Uhr kam es hier auf Höhe des Rastplatzes Rivenich in Fahrtrichtung Koblenz zu einem tödlichen Zusammenstoß. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Auto auf ein vorausfahrendes Wohnmobil auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Wohnmobil ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Der Pkw geriet ebenfalls außer Kontrolle, schleuderte in die Böschung rechtsseitig der Fahrbahn und überschlug sich dort. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Wohnmobils mit Luxemburger Kennzeichen wurden nur leicht verletzt.

Aufgrund des noch unklaren Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich (0049 6502/91650) in Verbindung zu setzen. Zwischen den Ausfahrten Föhren und Salmtal wird die Autobahn am Samstagmorgen noch einmal kurz gesperrt werden müssen.

Die beiden Unfälle in Luxemburg liefen glimpflicher ab. Am Kreisverkehr "Irgäertchen" verunfallte kurz nach 2.00 Uhr ein Wagen, eine Person wurde leicht verletzt. Bei Materialschaden blieb es laut Mitteilung der Rettungskräfte derweil bei einem Unfall gegen 2.30 Uhr auf der Nationale 10 von Bettel nach Vianden.