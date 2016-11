Supermond über Luxemburg

Wolken und Regen machen, dass es heute von Luxemburg aus leider keine besonders gute Sicht auf den Supermond gibt. Dennoch zeigt er sich, wie diese Bilder einer Leserin aus Esch zeigen.

Am heutigen 14. November tratt exakt um 14.52 Uhr die Vollmondphase ein. Nur drei Stunden zuvor kam der Mond mit nur 356 509 Kilometern Distanz in extreme Erdnähe. Erst am 7. April 2020 wird unser Nachbar im All der Erde mit 356 907 Kilometer ähnlich nahe kommen.

Noch näher war er am 4. Januar 1912, als er bis auf 356 375 Kilometer an die Erde herankam.