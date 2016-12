Brand bei ArcelorMittal Florange

Eine Mahlanlage für Kohlen des Stahlwerkes fing am Donnerstag gegen 23:20 an zu brennen. Aus dem Feuer entwickelte sich laut Medienberichten ein "beindruckender Brand". An die Mahlanlage ist ein Förderband angeschlossen, was dazu führte, dass sich der Brand ausbreiten konnte. Es konnte verhindert werden, dass sich die Flammen bis zum Kohleofen ausbreiten konnten. "Das Feuer konnte gegen zwei Uhr unter Kontrolle gebracht werden", so Anita Bonnard, die Direktorin des Werkes gegenüber francebleu.

Die Kokerei hätte dennoch weiterarbeiten können. Zu Personenschaden sei es nicht gekommen, erst gegen halb Sechs Uhr konnte die Feuerwehr abziehen. "Es wird nicht zu betriebsbedingter Arbeitslosigkeit kommen, die Reparaturarbeiten haben schon begonnen", so die Direktorin. Sie geht davon aus, dass spätestens bis zum Samstag-Abend alles wieder seinen gewohnten Gang gehen wird.