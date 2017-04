Schweden weiterhin sicher

«Schweden ist, war seit langem und wird weiterhin ein sicheres und friedliches Land sein», sagte der 70-Jährige am Samstag vor dem Königspalast.

Die Zahl der Menschen, die nach dem Anschlag hätten helfen wollen, sei viel größer als die Zahl derer, «die uns Leid zufügen möchten».

Schweden sei von dem Ereignis erschüttert worden, doch die Sorge der Menschen füreinander zeige «die Kraft unserer Gesellschaft», fügte der Monarch hinzu.

Carl Gustaf und Königin Silvia hatten einen Besuch in Brasilien abgebrochen und waren am Samstag wieder in Schweden eingetroffen. Es sei logisch für ihn gewesen, sofort «nach Hause nach Schweden» zurückzukehren, sagte der König.