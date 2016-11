Zwei Männer in Untersuchungs- Haft

Am Montag, den 14. November, gegen 5.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Fräiheetsbam" zwischen Strassen und Bridel eine weibliche Leiche gefunden. Es handelte sich dabei um eine 27-jährige rumänische Prostituierte. Sie war am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr zuletzt auf der Kreuzung der rue Wedell im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gesehen worden.

Am Dienstag startete die Polizei einen Zeugenaufruf und veröffentlichte ein Video sowie ein Fahndungsbild. Beim Opfer seien Glassplitter vorgefunden worden, die darauf schließen ließen, dass im Laufe des Verbrechens ein Fahrzeugfenster zu Bruch gegangen sei, hieß es in dem Beitrag. Wem seit Sonntagnacht ein Fahrzeug mit einer kaputten Scheibe aufgefallen ist, sollte sich beim Polizeinotruf 113 melden.

Am Samstag nun bestätigte die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Im Zuge der Ermittlungen sei am 16. November, am späten Nachmittag, ein Mann festgenommen worden, so die Staatsanwaltschaft weiter. Er sei inzwischen schon verhört und dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Dieser entschied den Mann in Untersuchungshaft zu stecken. Einige Tage später kam es dann zu einer zweiten Festnahme. Der Untersuchungsrichter stellte am 19. November einen Haftbefehl gegen einen weiteren Mann aus.

Beide Männer wurden außerdem im Zusammenhang mit dem Tod eines Mannes vergangene Woche befragt. Seine Leiche wurde am 10. November in einem Wald bei Leudelingen gefunden. Beide Dossiers könnten zusammenhängen, heißt es.

Die Ermittlungen würden weiterhin auf Hochtouren laufen, wird in der Mitteilung betont.