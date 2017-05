Gehirnblutungen und Brüche bei Säugling

Zwischen dem 19. und dem 30. Mai 2013 soll der Mann den zehn Wochen alten Säugling mehrmals verletzt haben. Zu bemerken ist, dass der Angeklagte der Onkel in spe des Säuglings ist. Er betonte zu Beginn der Sitzung, dass er nichts mit den Verletzungen zu tun hat.

Angeblich sei der Säugling zusammen mit seinen Eltern am 30. Mai beim Kinderarzt gewesen. Dieser habe die Verletzungen aber nicht bemerkt. Erst am Abend gegen 21.30 Uhr sollen die Eltern mit dem Kind in die Notaufnahme gegangen sein, weil es angeblich Verdauungsprobleme hatte. Dort habe man festgestellt, dass der Säugling an mehreren Gehirnblutungen sowie an Rippenprellungen und Brüchen leide. Außerdem wurde eine Fraktur des Schlüsselbeins festgestellt.

Eine Gutachterin erklärte im Zeugenstand, dass die Verletzungen durch eine Kombination an Schütteltraumata entstanden sein müssen. Denn die Rippenbrüche seien älter als die Fraktur des Schlüsselbeins. Darüber hinaus erklärte die Gutachterin, dass die Abrisse der Gefäße im Gehirn nicht nur durch ein Trauma entstanden sein können. „Es könnte sein, dass diese durch den unsanften Umgang des älteren Bruders entstanden sein können“, meinte die Expertin.

Der Beschuldigte selbst erklärte, dass der Säugling an einem Abend aus dem Bett gefallen wäre. Er hätte aber so schnell reagiert, dass er das Kind noch rechtzeitig auffangen konnte. Laut der Gutachterin, kann man zum jetzigen Zeitpunkt die Konsequenzen der Verletzungen noch nicht sehen. „Erst bei der Einschulung oder der Pubertät siehe man, wie das Kind auf die Nachwehen der Verletzungen reagiert“, sagte die Gutachterin.

Der Notarzt betonte im Zeugenstand, dass blaue Flecken in dem Alter nicht oft vorkommen würden. Er hätte aber zahlreiche dieser Flecken festgestellt. Der Arzt erklärte ebenfalls, dass Säuglingen in dem Alter den Schmerz nicht durch Schreien ausdrücken würden. Es seien eher vegetative Symptome wie ein erhöhter Puls oder hoher Blutdruck. Nach einer kurzen Unterbrechung kam die Diskussion über ein weiteres Gutachten auf. Die Vorsitzende der Kriminalkammer, Sylvie Conter, erklärte: „Laut der Anklageschrift wird dem Mann zurzeit Körperverletzung mit schwerwiegenden Folgen vorgeworfen. In diesem Fall droht dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe, weil das Opfer ein Säugling ist. Wir stellen uns die Frage, ob nicht ein weiteres Gutachten notwendig ist, um festzustellen, ob das Kind bleibende Schäden behält. Auch wenn die Eltern mehrere Male erwähnt haben, dass das Kind zurzeit normal sei, sind wir der Meinung, ein weiteres Gutachten kann nur von Vorteil sein“.

Sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger hatten dagegen nichts einzuwenden. Am 31. Mai ergeht das Zwischenurteil. Erst dann wird entschieden, ob ein weiteres Gutachten erstellt wird oder nicht.