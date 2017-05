Britische Polizei arbeitet wieder mit US-Behörden zusammen

Sie habe "neue Zusicherungen" erhalten, sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, am Donnerstag. Die Briten hatten die Weitergabe von Informationen gestoppt, nachdem in US-Medien Fotos und Details zu den Ermittlungen veröffentlicht wurden. US-Präsident Donald Trump sprach von einem sehr beunruhigenden Informationsleck.

Er kündigte Ermittlungen und gegebenenfalls eine Bestrafung des Täters an. May und Trump nahmen am Donnerstag beide an einem Nato-Gipfel in Brüssel teil. Beide Staaten sind bei Sicherheits- und Verteidigungsthemen seit Jahrzehnten die engsten Verbündeten. Die "New York Times" hatte Fotos vom Tatort veröffentlicht, die Reste der Bombe sowie den Rucksack des Attentäters zeigten.

Die britische Polizei hat acht Verdächtige in Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen. Der 22-jährige Salman Abedi wurde als Sohn libyscher Eltern in Manchester geboren und sprengte sich am Montagabend nach einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande in die Luft, deren Fans vor allem Kinder und Teenager sind. In Großbritannien selbst gilt erstmals seit zehn Jahren wieder die höchste Terror-Warnstufe. Dies bedeutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte.