Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren gestorben

"Mit tiefem Schmerz teilen wir mit, dass der legendäre Dichter, Songschreiber und Künstler Leonard Cohen gestorben ist", hieß es in der Nacht zum Freitag auf seiner Facebook-Seite. "Wir haben einen der verehrtesten und produktivsten Visionär verloren."

Eine Gedenkveranstaltung werde zu einem späteren Zeitpunkt in Los Angeles stattfinden. Die Familie bitte darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Auch Cohens Label Sony Music Canada bestätigte per Kurznachrichtendienst Twitter den Tod des Künstlers.

Cohen war mit Songs wie "Hallelujah" und "Suzanne" weltberühmt geworden. Der Kanadier hatte zuletzt in Los Angeles gelebt in der Nähe seiner beiden Kinder. Mit einem sehr morbiden Album und bei einem Interview im "New Yorker" hatte er zuletzt angedeutet, dass er sich dem Sterben nah fühle. "Ich bin bereit zu sterben. Ich hoffe nur, es wird nicht zu ungemütlich. Das ist es dann auch schon für mich."