Fünf Tote nach Schüssen auf Flughafen

Ein bewaffneter Mann hat am Freitag im Flughafen von Fort Lauderdale fünf Menschen erschossen. Entsprechende Medieninformationen bestätigte das Büro des zuständigen Sheriffs. Die Schüsse seien im Bereich der Gepäckausgabe des Terminals 2 des Flughafens gefallen, berichtete der Sender NVC.

Bei dem Schützen handelt es sich nach Informationen von Senator Bill Nelson um einen 25 Jahre alten Mann. Die Motive hinter der Tat sind noch immer unklar.

Er soll nach zunächst unbestätigten Informationen Nelsons einen Ausweis der Streitkräfte bei sich gehabt haben. Nach Behördenangaben wurden acht weitere Menschen verletzt.Die Motive hinter der Tat sind noch immer unklar. Der Schütze wurde festgenommen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump erklärte via Twitter, er beobachte die Situation.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!