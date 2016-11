Leiche in Leudelingen entdeckt

In einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofs stieß der Förster gegen 8.30 Uhr auf eine männliche Leiche. Dies teilte die Pressestelle der Polizei am Abend mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei vor Ort.

Die genauen Umstände sind zurzeit noch unklar, auch die Identität des Toten ist noch unbekannt. Eine Autopsie wurde beantragt und die Ermittlungen laufen.