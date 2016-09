LKW verliert Ladung - A7 teilgesperrt

Auf der A7 kurz vor dem Tunnel Stafelter in Richtung Norden verliert am Mittwochmittag ein LKW seine Ladung. Mehrere Fahrzeuge können nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachen in die Container.

Aus Sicherheitsgründen wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auf beiden Seiten bildet sich ein kilometerlanger Rückstau. Ob jemand verletzt wurde, ist unklar.