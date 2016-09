Sieben Festnahmen im Bahnhofsviertel

In der rue du Fort Wedell wurde am Freitag eine Patrouille von einer Frau angesprochen. Sie gab an, dass sie überfallen worden war. Der Täter hatte sie mit den Haaren zu Boden gerissen. Anschließend wurde ihr die Handtasche entrissen. Der Räuber flüchtete in Richtung rue de Hollerich. Das Opfer konnte aber beobachten wie der Mann die Tasche ins Gebüsch warf. Es stellte sich heraus, dass zuvor Geld aus der Handtasche entwendet wurde. Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. In der route d'Esch wurde der mutmaßliche Täter gestellt. Das Opfer identifizierte ihn. Bei einer Körperdurchsuchung wurde das entwendete Geld gefunden und dem Opfer zurückerstattet. Der Mann wurde noch am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Zu einer weiteren Festnahme kam es in der Nacht auf Freitag, als eine Streife eine Gruppe von mehreren Personen vor einem Schnellimbiss in der avenue de la Gare kontrollieren wollte. Die Gruppe löste sich auf als sie den Streifenwagen erblickten. Einer der Männer versuchte sich im Eingang eines Gebäudes zu verstecken und flüchtete als sich die Beamten näherten. Sie verfolgten ihn bis in die rue de Bonnevoie, wo er gestellt wurde. Die Handschellen klickten. Die Beamten hatten bemerkt, dass der Mann während der Flucht einen Plastikbeutel weggeworfen hatte. Er enthielt über 90 angefertigte und verpackte Kugeln Kokain. Bei der anschließenden Körperdurchsuchung wurde außerdem eine größere Geldsumme gesichert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Auch die Ermittler der Drogenabteilung der Stadt Luxemburg haben mehrere Festnahmen in dieser Woche zu verzeichnen. Nach einer mehrmonatigen Untersuchung wurden am Montag drei nigerianische Dealer festgenommen. Sie verkauften im Bahnhofsviertel Kokain. Die Ermittlungen ergaben, dass die mutmaßlichen Täter seit längerm im Kokainhandel tätig waren. Bei den Körperdurchsuchungen und Hausdurchsuchungen in Luxemburg und in Esch-sur-Alzette wurden dann auch mehrere verkaufsfertige Kokainkugeln sowie eine größere Bargeldsumme gefunden.

Am 28. September wurden, nach einer mehrstündigen Observation, zwei weitere nigerianische Drogendealer im Bahnhofsviertel in Luxemburg festgenommen, als sie dabei waren Drogen an ihre Kunden zu übergeben. Eine Scanner-Untersuchung ergab, dass beide Dealer mehrere Kokainkugeln verschluckt hatten. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.