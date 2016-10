Wer will 166 Millionen Euro gewinnen?

Viermal wurde der "EuroMillions"-Jackpot zuletzt nicht geknackt. Da darunter einmal der neue Super-Jackpot von 130 Millionen Euro war, beläuft sich die zu gewinnende Summe mit allen richtigen Zahlen an diesem Dienstag auf stolze 166 Millionen Euro.

Damit steigt der Jackpot wieder in Gefilde des bisherigen Rekordgewinns auf: Dieser steht bei 190 Millionen Euro für einen einzigen Tippschein. Dies war im Jahr 2012 in Großbritannien der Fall. Ausbezahlt wurden damals wegen des schwachen Wechselkurses 148,6 Millionen Pfund, sodass der eigentliche Rekord für die Insel bis auf 2011 zurückgeht: Für den Gewinn von 185 Millionen Euro wurden in dem Fall 161,6 Millionen Pfund ausbezahlt.

Was weitere Statistiken angeht, so geht der größte in Luxemburg mit einem Tippschein gewonnene Betrag ebenfalls auf "EuroMillions" zurück: Laut Angaben des Luxemburger Anbieters "Loterie nationale" waren dies 65,8 Millionen Euro im September 2013. Der zweitgrößte Gewinn mit einem in Luxemburg ausgefüllten Tippschein waren 31,7 Millionen Euro im Januar 2015. Dies ebenfalls bei "EuroMillions", das gemeinsam in neun europäischen Ländern ausgetragen wird (Großbritannien, Frankreich, Belgien, Portugal, Spanien, Irland, Österreich, Schweiz, Luxemburg). In anderen europäischen Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile eine Gemeinschaftslotterie namens "EuroJackpot", deren Rekordgewinn bei 90 Millionen Euro liegt; genau die gleiche Summe liegt übrigens diese Woche wieder im "EuroJackpot"-Topf.

Was den größten Gewinn weltweit mit einem Tippschein angeht, so liegt dieser bei sagenhaften 590 Millionen Dollar in der US-Lotterie "Powerball" (2013 waren dies 460 Millionen Euro). Eine Dame von 84 Jahren war der Glückspilz, und angesichts ihres Alters entschied sie sich für eine Einmal-Auszahlung und erhielt so 370,8 Millionen Dollar. Abzüglich Steuern kommt man nur in die Nähe der tatsächlichen Gesamtsumme, wenn man sich für eine mehrjährige Auszahlung entscheidet. Der absolute Rekord entsammt ebenfallls der "Powerball"-Lotterie und ist rezent: im Januar 2016 gab es etwas mehr als 1,5 Milliarden Dollar zu gewinnen. Drei Gewinnscheine hatten bei dieser Ziehung die richtigen Zahlen.