Roger Leiner ist gestorben

Luxemburgische Medien meldeten, dass einer der beiden Väter des "Superjhemp", Roger Leiner gestorben sei. Der Zeichner und Cartoonist wurde 61 Jahre alt. Zusammen mit Lucien Czuga hatte er die Figur "Superjhemp" erfunden.

Er wurde am 2. Februar 1955 in Wiltz geboren, zur Schule ging er in Diekirch. Danach studierte er bildende Künste an der "Université des Sciences Humaines" in Straßburg. Von 1979 bis 1986 war er Staatsbeamter im Wirtschaftsministerium. Seit dem Jahr 1982 zeichnete Roger Leiner jede Woche Karikaturen für die Wochenzeitung "Lëtzebuerger Land". Zusammen mit Lucien Czuga schuf er im Jahr 1987 die Figur "Superjhemp".

Roger Leiner war verheiratet und Vater von drei Kindern.