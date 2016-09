Interrail gegen Europa-Frust

Vorweg gesagt: Beschlossen und durchgewinkt ist noch nichts. Aber eine Idee ist da, wie man Jugendlichen Europa näher bringen kann. Das soll den Frust mindern.

Manfred Weber hat sich offensichtlich in einer Sitzung letzte Woche an Kommissionspräsident Jean Claude Juncker gewandt: "Wir wollen dieses wundervolle Europa an unsere Jugend weitergeben", sagte der CSU-Politiker. "Jeder junge Europäer sollte zu seinem 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket erhalten, damit er die Schönheit und Vielfalt Europas entdecken kann." So wird er mit seinem Vorschlag bei Zeit online zitiert.

Jeder, der es schon einmal gemacht hat, weiß, wie aufregend der Urlaub im Zug ist. Mit dem "Interrail Global Pass" können Reisende unter 26 Jahren einen Monat lang für 479 Euro durch 30 Länder Europas fahren. So bietet es die CFL in Luxemburg an. Die Reisedauer kann abgestuft werden, mindestens soll sie jedoch fünf Tage dauern.

Seit die Idee in den Sozialen Medien kursiert, gibt es gewaltige Resonanz.

Bei rund 5,5 Millionen 18-jährigen Europäern pro Jahr und einem Preis von 400 Euro würden die Kosten für #FreeInterrail bei etwa 2,2 Milliarden Euro liegen. Das berichtet Zeit online. Ein Artikel der Plattform verfolgt die Geschichte der Idee. Die Berliner Studenten, Vincent Herr und Martin Speer, hatten die Idee bereits vor einem Jahr in die Welt gesetzt und dafür geworben.