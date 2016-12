Ski gut - Langlauf schlecht

Auch in den Mittelgebirgen finden Wintersportler in einigen Gebieten schon Pisten zum Abfahren, darunter im Erzgebirge und im Hochsauerland. Eine Menge Gebiete sind aber noch geschlossen. Generell mau sieht die Schneelage für Langlauf-Fans aus: Es sind kaum Loipen gespurt.

In vielen Gebieten in Österreich ist Neuschnee gefallen und sorgt dort für gute bis sehr gute Pistenverhältnisse. Oft sind auch schon die Talabfahrten geöffnet.

Wer in der Schweiz auf die Bretter steigt, findet meist nur in den Höhenlagen Schnee. Dort sind die Pisten dann aber in gutem Zustand.

Länger kein Schnee ist in den französischen Alpen gefallen, sodass noch nicht alle bedeutenden Gebiete ihre Lifte öffnen konnten, teilt der VDS mit. In den Vogesen liegt derzeit gar kein Schnee, wie Meteo France mitteilt.

Überwiegend gute Schneebedingungen herrschen in den Südtiroler Alpen in Italien und in den Dolomiten, wie die Seite dolomitisuperski.com meldet. Auf der Seiser Alm beispielsweise ist sogar die Talabfahrt offen.