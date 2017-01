Poet Tom Nisse ganz oben

Das LCB ist u.a. eine renommierte Residenz für Schriftsteller und Übersetzer. Autoren wie Michel Houellebecq, Teju Cole oder Roberto Bolaño haben bereits dort in unmittelbarer Nähe des Wannsees gelebt.

Tom Nisse ist Poet. Er schrieb seine ersten Texte auf Deutsch, als er nach Brüssel zog, wechselte er allerdings die Sprache und begann, auf Französisch zu schreiben. Vor Tom Nisse durften bereits Nora Wagener (2015) und Jeff Schinker (2016) im LCB wohnen und arbeiten.

Das Stipendium, das seit Ende 2016 vom FOCUNA ausgeschrieben wird, kombiniert eine zweimonatige Residenz in Berlin mit einem Aufenthalt von einer Woche in einem Atelier der "Annexes de Bourglinster", wo er eine "Bourglënster Ried" vorbereiten soll. In Berlin darf der Schriftsteller an seinem aktuellen Projekt arbeiten.