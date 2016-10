Schuldenstand auf Rekordhöhe

Die weltweiten Schulden haben nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) einen neuen Rekordstand von 152 Billionen Dollar erreicht. Dieser Wert vom vergangenen Jahr habe 225 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung entsprochen, hieß es in einem in dieser Woche veröffentlichten Bericht . Im Jahr 2002 habe er noch bei 200 Prozent gelegen.

Etwa zwei Drittel der Summe des vergangenen Jahres sei im privaten Sektor angehäuft worden. Während in den USA seit der Finanzkrise 2008 Schulden abgebaut worden seien, hätten sie besonders in China und Brasilien deutlich zugelegt. Dies biete Anlass zur Sorge, hieß es weiter. Die Schulden des Finanzsektors werden in diesem Bericht nicht mit in Betracht gezogen.