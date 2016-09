Unfall in der Escher Pasteur-Straße

In der Escher rue Louis Pasteur rammt am Dienstag um 20.55 ein Fahrzeug einen Fußgänger. Die Polizei und die Feuerwehr eilen zum Unfallort nahe des Brillplatzes.

Anwohner berichten von sechs Polizeiwagen und einem Feuerwehrwagen, was auf einen größeren Einsatz schließen lässt. Die Pasteur-Straße mündet in einer Fußgängerzone. Eine etwas tückische Verkehrssituation: In der Straße fahren wenige Autos, dennoch ist sie der einzige Zugangsweg zu einer Tiefgarage.