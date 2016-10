Mehr als 700 Gramm Marihuana Blüten

In der Nacht zum Dienstag meldete ein Mann der Polizei, dass mehrere maskierte Personen in seine Wohnung eingedrungen seien. Nach einem Hilferuf hätten diese allerdings die Flucht ergriffen.

Nachdem die Polizeibeamten nach Einbruchspuren suchten, wurden sie auf den starken Geruch von Marihuana aufmerksam.

Als der Mann auf den Geruch angesprochen wurde, erklärte er, einen Joint geraucht zu haben und ein paar Gramm Marihuana aufzubewahren. Dies führte dazu, dass die Polizei eine Hausdurchsuchung mit Hilfe eines Drogenspürhundes durchführte.

Es stellte sich heraus, dass auf dem Dachboden ein Zelt aufgestellt war, wo ungefähr 50 Cannabispflanzen gezüchtet wurden.

Das Zelt war mit einer Belüftungsanlage, einer speziellen Beleuchtung sowie anderen nötigen Utensilien ausgestattet. Des Weiteren wurden über 700 Gramm geerntete Marihuana-Blüten gesichert.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Um die beschlagnahmten Drogen zu transportieren musste ein Lkw der Polizei angefordert werden. Die Gegenstände wurden in der Verwahrstelle untergebracht.