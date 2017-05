Betrunkener Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer verlor am Sonntagabend beim Abbiegen in den Beesleckerweg in Huldange die Kontrolle über seinen dreirädrigen Motorroller und kam zu Fall.

Er wurde nicht verletzt jedoch wurde er nach dem Unfall gegenüber helfenden Personen ausfallend und legte ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag. Eine Polizeistreife beruhigte den Fahrer und brachte ihn zur Dienststelle.

Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Strafanzeige und ein Fahrverbot wurde gegen den Fahrer erstellt.